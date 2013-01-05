Кабмин решил отрегулировать спутниковую навигацию

Как сообщает Правительственный портал, этот нормативно-правовой акт был разработан Государственным космическим агентством Украины и согласован с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти (Минэкономразвития, Минфином, Минобороны, СБУ, МВД, Мининфраструктуры, Минагрополитики, МОНмолодежьспорта, Госспецсвязью, Госинформнауки, Госэкспортконтролем), а также НАН Украины и Государственным концерном «Укроборонпром».

При разработке концепции проекта Закона Украины «О государственном регулировании в сфере спутниковой навигации» Государственным космическим агентством были учтены многочисленные предложения, полученные от государственных учреждений, научно-исследовательских и образовательных организаций, промышленных предприятий, отдельных граждан Украины.

Принятие распоряжения Кабинета министров Украины обеспечит возможность согласно с одобренной концепцией разработать и подать Кабинету министров Украины проект Закона Украины, который должен содержать правовые, экономические, финансовые принципы и механизмы государственного регулирования деятельности субъектов ведения хозяйства и граждан в сфере спутниковой навигации.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия предлагала Совету ЕС ратифицировать соглашение с Украиной о сотрудничестве в сфере спутниковой навигации.

В пояснительной записке к предложению отмечается, что Украина имеет значительные наработки в сфере оборудования для спутниковой навигации, а также находится среди лидеров в создании и производстве ракет-носителей и компонентов для системы спутниковой навигации.

Соглашение предусматривает расширение действия Европейской геостационарной службы навигационного покрытия на территорию Украины.

В записке Комиссия уточняет, что это даст возможность расширить сотрудничество в таких сферах, как стандартизация, сертификация радиоспектра, промышленное сотрудничество, торговля и развитие рынка.

Сам документ был подписан сторонами 1 декабря 2005 года. Украина ратифицировала соглашение в 2007 году, однако ратификация его странами-членами ЕС задержалась, как стало известно УНИАН, прежде всего в Ирландии и Польше.

Предусматривается, что соглашение окончательно вступит в силу после согласия Европарламента и ратификации Советом ЕС.