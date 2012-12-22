Ан-148 остается востребован на российском рынке, несмотря на конкурентов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

Напомним, на днях в ОАК заявили, что объем производства Ан-148 может быть снижен до 12 машин в год при увеличении производства Sukhoi Superjet 100 - ключевого проекта Объединенной авиастроительной корпорации РФ в сфере гражданского авиастроения - до 60 машин.

«Есть разные мнения на этот счет: есть рыночная потребность, есть определенные интересы и конкуренция. Но самолет (Ан-148 - УНИАН) себе сам пробивает дорогу. Сегодня компания «Россия», эксплуатирующая 6 самолетов Ан-148, имеет средний налет на один самолет до 300 часов в год. Это даже для магистрального самолета много, не говоря уже о региональном самолете. Понятно, что есть претензии, но они исправляются», - сказал Д.Кива.

При этом он обратил внимание, что самолеты Ан-148 покупают и активно эксплуатируют региональные авиакомпании Сибири. «Начата эксплуатация самолетов компаниями «Ангара», «Полет». Сибирь начала осваивать Ан-148. Жизнь внесет коррективы. Самолет 148 очень нужен как региональный самолет, потому что он неприхотливый, он сертифицирован по категории 3А – для полетов при полном отсутствии видимости. Жизнь внесет коррективы, несмотря на чужие интересы», - подчеркнул генеральный конструктор ГП «Антонов».

Он также обратил внимание, что коррективы вносятся и в программу строительства самолета Ан-140. «По программе Ан-140 мы работаем с Самарским заводом «Авиакор». Их портфель заказов составляет порядка 60 машин. Десять машин заказали в Министерстве обороны РФ. Самолет активно используется в Якутии. А недавно эксплуатацию и производство Ан-140 возобновил Иран», - подчеркнул Д.Кива

Как сообщал УНИАН,21 декабря на серийном заводе ГП «Антонов» состоялась выкатка фюзеляжа первого серийного самолета Ан-70, который намечено передать заказчику - Министерству обороны Украины - в 2014 году.

«Фюзеляж построен на средства Министерства обороны Украины, и нам потребуется дополнительное финансирование для последующей оснастки самолета – в размере порядка 300 млн грн. При этом передача полностью укомплектованного самолета запланирована на 2014 год», - сказал Д.Кива.

Он также обратил внимание, что создание серийного производства самолетов Ан-70 на сегодняшний день возможно в рамках договора о кооперации с Российской Федерацией.