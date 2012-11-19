Международный экипаж 33-й экспедиции на МКС вернулся на Землю

На Землю благополучно вернулся экипаж 33-й экспедиции на Международную космическую станцию.

Об этом УНИАН сообщили в российском Центре управления полетами.

«Сегодня в 05 часов 53 минуты 30 секунд по московскому времени (01:53:30 GMT) северо-восточнее города Аркалык приземлился спускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-05М» с международным экипажем. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли без замечаний. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Юрий Маленченко, Сунита Уильямс и Акихико Хошиде стартовали с космодрома Байконур 15 июля 2012 года. Во время космического полёта экипаж встретил три российских грузовых корабля «Прогресс», участвовал в обеспечении работ с европейским и японским транспортными кораблями, выполнил намеченную программу научно-прикладных исследований. Для Ю.Маленченко данный полет стал пятым, для С.Уилльямс и А.Хошиде вторым в их космической карьере.

Ю.Маленченко совершил выход в открытый космос по российской программе общей продолжительностью 5 часов 50 минут.

На станции до прибытия следующего российского пилотируемого корабля продолжают работу участники 34-й длительной экспедиции на МКС Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Кевин Форд.