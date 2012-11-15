В России Центр управления полетами остался без связи из-за перерезанного кабеля

Телекоммуникационный кабель, связывающий российский Центр управления полетами (ЦУП) со станциями слежения, был перерезан по ошибке при проведении ремонтных работ, сообщил представитель оператора "Акадо Телеком" Денис Рычка.

По его словам, специалисты компании обследовали территорию рядом с Мытищинской АТС, где, как предполагалось, произошла авария, однако ничего не нашли, сообщает РИА Новости.

"Место неисправности оказалось внутри этой АТС, на территории другого оператора связи. Проводились ремонтные работы другой компанией, в ходе которых по ошибке были вырезаны сегменты двух оптоволоконных кабелей", - сказал он.

Российский Центр управления полетами из-за разрыва кабеля, связывающего его со станциями слежения, не может передавать команды на гражданские спутники и российский сегмент МКС. Представители Роскосмоса заверяют, что угрозы для МКС и других космических аппаратов нет - задействованы резервные каналы связи, в частности, связь с МКС дублируется через американские системы связи. Обрыв кабеля никак не повлиял на российские военные спутники, некоторые спутники дистанционного зондирования Земли и спутники связи, а также на космический радиотелескоп "Радиоастрон".