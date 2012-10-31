Столицу Казахстана хотят накрыть гигантским куполом
Архитектор из Астаны предлагает возвести над столичным левобережьем гигантский прозрачный купол. Эта мера поможет нивелировать неудобства резкоконтинентального климата.
Архитектор считает, что возведение подобной конструкции позволило бы полностью решить проблему холодов и привлекло бы в город миллионы туристов, сообщает казахская газета «Экспресс-К».
Строительство подобного купола может обойтись в миллиард долларов, но эта инвестиция может себя окупить за счет туризма и энергетической экономии, считает архитектор.
Идея возведения городов у полярного круга, накрытых гигантскими куполами, вынашивалась еще в СССР. Подобное сооружение начали строить в городе Айхал в Якутии. Однако когда информация о запасах ближайшего месторождения алмазов не подтвердилась, проект был заморожен.
Аналогичный проект в данный момент хотят реализовать в Хьюстоне (США). Гигантская стройка, которую затеяли американские архитекторы, призвана спасти мегаполис от ураганов и невыносимой жары.
Это будет огромный купол из фторопластика высотою полкилометра и примерно полтора километра в диаметре. Он накроет собой деловой центр города, зеленые насаждения и элитное жилье. Если за стенами купола будут бушевать тропические ливни и ветер, сбивающий с ног, или же свирепствовать 40-градусная жара, то внутри купола всегда будет поддерживаться комфортная температура 22 градуса тепла и легкая влажность. Проект купола над Хьюстоном уже называют проектом века.