Столицу Казахстана хотят накрыть гигантским куполом

Архитектор считает, что возведение подобной конструкции позволило бы полностью решить проблему холодов и привлекло бы в город миллионы туристов, сообщает казахская газета «Экспресс-К».

Строительство подобного купола может обойтись в миллиард долларов, но эта инвестиция может себя окупить за счет туризма и энергетической экономии, считает архитектор.

Идея возведения городов у полярного круга, накрытых гигантскими куполами, вынашивалась еще в СССР. Подобное сооружение начали строить в городе Айхал в Якутии. Однако когда информация о запасах ближайшего месторождения алмазов не подтвердилась, проект был заморожен.

Аналогичный проект в данный момент хотят реализовать в Хьюстоне (США). Гигантская стройка, которую затеяли американские архитекторы, призвана спасти мегаполис от ураганов и невыносимой жары.

Это будет огромный купол из фторопластика высотою полкилометра и примерно полтора километра в диаметре. Он накроет собой деловой центр города, зеленые насаждения и элитное жилье. Если за стенами купола будут бушевать тропические ливни и ветер, сбивающий с ног, или же свирепствовать 40-градусная жара, то внутри купола всегда будет поддерживаться комфортная температура 22 градуса тепла и легкая влажность. Проект купола над Хьюстоном уже называют проектом века.