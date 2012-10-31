В Госспецсвязи следят за попытками взломать систему информации ЦИК

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

В сообщении говорится, что в информационно-аналитической системе «Выборы народных депутатов Украины», при помощи которой осуществляется получение информации о подсчете голосов от окружных избирательных комиссий, обществом с ограниченной ответственностью «Медирент» построена комплексная система защиты информации (КСЗИ).

«Система прошла государственную экспертизу, по результатам которой был получено положительное экспертное заключение Государственного предприятия «Украинские специальные системы», - заявляют в ведомстве.

При этом в сообщении отмечается, что “созданная КСЗИ надежно обеспечивает защиту информации в информационно-аналитической системе в соответствии с нормативными документами, что делает невозможным любое постороннее вмешательство и обеспечивает целостность и доступность информационных ресурсов”.

В то же время пресс-служба сообщает, что 28 октября 2012 года в 16.04 была начата “территориально распределенная DdоS-атака на официальное интернет-представительство Президента Украины и официальный веб-сайт Центризбиркома”. “Наибольшая мощность атаки составляла 62 Мбит/сек. География атаки распределялась следующим образом: 64% - с территории Украины, 31% - из стран Азиатско-Тихоокеанского региона”, - говорится в сообщении.

Госспецсвязи отмечает, что в течение суток 28 октября “было зафиксировано свыше 2340 сетевых атак, успешная реализация которых могла привести к нарушению целостности и достоверности информации, размещенной на официальном интернет-представительстве Президента Украины и официальном веб-сайте Центризбиркома”. “Силами специалистов Госспецсвязи угроза была успешно локализована и заблокирована», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместители председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная и Андрей Магера заявили о расхождениях в результатах голосования в некоторых округах, указанных в электронных и бумажных протоколах.