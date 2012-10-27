В поиске Яндекса появились данные об избирательных участках Украины

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Яндекс.

Пользователи могут узнать, на какой участок им нужно идти и где он находится. Для этого достаточно указать в запросе свой адрес — например, [дільниця правди 37] или [участок маяковского 15]. Яндексу известны избирательные участки во всех крупных городах страны.

На yandex.ua можно будет также увидеть первые итоги выборов. Яндекс будет следить за развитием событий и по запросам о результатах голосования показывать свежие цифры.

Данные об избирательных участках и о подсчете голосов Яндексу предоставляет Центральная избирательная комиссия.

Справка УНИАН. Яндекс - российская поисковая система и интернет-портал. Яндекс имеет офисы в Украине, Казахстане, Беларуси и Турции. Доход компании в 2011 году составил более 620 млн.долл.