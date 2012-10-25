В Беларуси введут кириллическую доменную зону

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом на конференции «Деловой Интернет» сообщил журналистам директор ООО «Хостер Бай» Сергей Повалишев.

Он отметил, что в 2013 году количество доменов в национальном сегменте сети интернет превысит 100 тысzx.

«В настоящее время в зоне .By распроданы все двухбуквенные домены. Что касается однобуквенных доменов, то решение по их дальнейшему использованию должен будет принимать Оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси. Международный регистратор уже обращался к техническому администратору доменной зоны .By с подобным предложением», - сказал С.Повалишев.

Справка УНИАН. Первый в Интернете домен кириллицей .рф был введен в России. Открытая регистрация доменных имён в зоне .рф началась 11 ноября 2010 года.