Maybach будет выпускать маленький седан (фото)

Марка Maybach намеревается пополнить собственный модельный ряд новым автомобилем - "небольшим" седаном, габаритная длина которого не превысит 5,1 метра. Это почти на полметра меньше, чем самый маленький Maybach 57. По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, новинка будет построена на базе нынешнего поколения Mercedes S-Class.

Ожидается, что новый Maybach появится не раньше 2009-2010 года. Комплектоваться этот седан будет только моторами V8 и V12 мощностью 500-600 лошадиных сил. Основными конкурентами "маленькому" Maybach станут Bentley Continental Flying Spur и аналогичная модель Rolls-Royce. Которая также должна выйти на рынок к 2010 году.

Предполагаемая стоимость новой модели Maybach составляет 200 тысяч евро.

Лента.ру