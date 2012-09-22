Ошибка пользовательницы Facebook привела к столкновениям с полицией

Инцидент произошёл в пятницу вечером. В столкновениях с полицией были ранены шесть человек, трое из них - серьёзно. Были разбиты витрины, подожжены автомобили, сломаны дорожные знаки и осветительные фонари. Полиция арестовала 20 участников беспорядков.

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Уличные толпы молодёжи, направлявшейся на намечавшуюся вечеринку, насчитывали около трёх тысяч человек - при населении города 18 тысяч, передает Радио Свобода со ссылкой на местные издания.

Предварительное расследование показало, что 16-летняя отправительница приглашения забыла включить функцию "личных сообщений". Таким образом, приглашение получили не только ее близкие друзья, но и тысячи других пользователей.