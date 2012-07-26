Эксперт: Facebook на сегодняшний день - самый безопасный

Такое убеждение в комментарии корреспонденту УНИАН выразил заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных Владимир Козак.

«Он четко объявил о намерении выполнять законодательство по защите персональных данных» - отметил В.Козак.

Он также отметил, что поисковая система Google в своей политике конфиденциальности прямо сообщает пользователям, какие именно сведения о них будут собираться при пользовании сайтом.

«Google честно прописал эту политику. Ни «Одноклассники», ни «Вконтакте» этого не сделали на сегодняшний день», - добавил В.Козак.

По его словам, администрации этих социальных сетей выполнили часть требований по защите персональных данных, но, в частности, не опубликовали свои правила защиты персональных данных.

В.Козак отметил, что каждый украинец имеет право знать, кто обрабатывает его персональные данные в интернете.

«Если на сайте не написано, кто является владельцем и кто несет ответственность при обработке, это значит, что он не выполняет требования законодательства в первом приближении», - сказал В.Козак и добавил, что каждая социальная сеть должна предоставлять своим пользователям возможность жаловаться владельцу сети и предоставлять контактные данные лица, которое отвечает за защиту персональных данных пользователей.