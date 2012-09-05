В Киеве откроется музей, где можно будет создавать торнадо и молнии

Как сообщает газета «Сегодня» (№ 197 от 5 сентября), на трех этажах здания разместятся экспонаты из разных областей - химии, физики, анатомии, акустики, механики, биологии, астрономии, логики. При этом все экспонаты можно будет потрогать.

Планируется, что специально обученный человек в музее будет показывать школьникам и студентам любые опыты. К примеру, можно будет проверить на электропроводность предметы, запустить облако в потолок, самому создать молнию или посмотреть, как зарождается торнадо.

Также дети смогут побывать в настоящей кабине пожарной машины и побродить по лабиринту.