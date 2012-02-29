Янукович-младший: Украина должна задавать темп IT-развития в мире

В Министерстве внутренних дел Украины создана рабочая группа по вопросам защиты прав интернет-пользователей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины по итогам круглого стола с участием министра внутренних дел Виталия ЗАХАРЧЕНКО, народного депутата Виктора ЯНУКОВИЧА, представителей государственных учреждений, ответственных за защиту прав интеллектуальной собственности, правоохранительных органов, научных работников, представителей организаций-правообладателей, членов общественных организаций и тому подобное.

В состав группы вошли ряд специалистов, представители нескольких компаний-производителей программного обеспечения, аудио-, кино- и видеопродукции и тому подобное.

Члены этой группы должны будут найти «точку баланса» между интересами владельцев авторских и смежных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также граждан-пользователей ресурсов Интернета.

Группа сначала изучит ситуацию в украинском обществе, что касается этого вопроса, а затем на основе анализа полученных данных и с учетом зарубежного опыта и общественного мнения наработает необходимый пакет изменений к отечественному законодательству.

По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, ситуация, которая сложилась вокруг одного из популярных украинских веб-ресурсов, – это лишь отображение глобальных событий, связанных с принятием так называемого «антипиратского» законодательства. В то же время, добавил он, возникает конфликт между интересами правообладателей объектов интеллектуальной собственности и интернет-пользователей.

“Если мы желаем жить в развитом демократическом обществе, мы должны придерживаться мировых правил. Впрочем, мы не должны забывать, что согласно Конституции Украины, наибольшей социальной ценностью является человек”, - сказал министр.

Со своей стороны, народный депутат В.ЯНУКОВИЧ заметил, что необходимо создать принципиально новую модель сотрудничества, которая будет устраивать пользователей, правообладателей и государство, сделать законодательство максимально прогрессивным. “Уверен, что Украина должна задавать темп развития IT-индустрии в мире. И сейчас у нашего государства есть уникальная возможность создать эффективную Национальную стратегию развития Интернета”, - добавил он.