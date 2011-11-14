В плеерах Apple перегреваются батарейки

Компания Apple объявила о программе замены плееров iPod nano первого поколения, проданных в период с сентября 2005 года по декабрь 2006 года, из-за опасности перегрева батареи.

Как передает РИА Новости со ссылкой на сайт AppleInsider, по словам представителей Apple, проблеме подвержена лишь малая часть устройств, аккумуляторы для которых изготавливал один из поставщиков. Риск перегрева возрастает по мере увеличения срока службы батарей.

Apple рекомендует прекратить использование iPod nano первого поколения и проверить серийный номер плеера на сайте технической поддержки компании. В случае, если устройство участвует в программе, пользователь может оформить заявку на бесплатную замену через интернет. Такая возможность есть у жителей США, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии и стран Европы.

О случаях перегрева батарей iPod nano было известно давно. В прошлом году Apple запустила программу по замене плееров на территории Японии, после того как власти страны расследовали десятки случаев перегрева аккумуляторов устройств. В результате некоторых инцидентов пользователи получили легкие ожоги.

Apple выпустила первый плеер в линейке iPod десять лет назад. К октябрю текущего года компания продала более 300 миллионов iPоd разных поколений.