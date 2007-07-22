Бури на Марсе могут вывести из строя марсоходы NASA

Сильные пылевые бури, начавшиеся на Марсе, ставят под угрозу работу марсоходов NASA. Об этом сообщили представители американского космического агентства.

Как передает ВВС, по их словам, из-за поднявшейся пыли солнечные батареи «Opportunity» и «Spirit» не могут подзарядиться.

Пылевые бури преследуют марсоходы, работающие в разных частях планеты к югу от марсианского экватора, уже в течение месяца. Согласно прогнозам, они могут продлиться от нескольких дней до нескольких недель.

По словам специалистов, главная угроза состоит в том, что марсоходам может не хватить электроэнергии, чтобы разогревать свои системы. Для того, чтобы этого не допустить, ученые стараются свести активность «Opportunity» и «Spirit»к минимуму.