"Журналистика цифрового будущего" объявляет конкурс

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» и Могилянская школа журналистики (НаУКМА) объявляют конкурс на участие в проекте «Журналистика цифрового будущего».

Как сообщили УНИАН в фонде, целью проекта является учеба журналистов и редакторов – лидеров ньюз-румов будущего – путем приобщения их к цифровой культуре новых медиа. Слушатели получат знания и навыки цифровых технологий сбора, обработки и распространения информации от лучших украинских и зарубежных преподавателей.

Учеба осуществляется в виде недельных модулей в течение 8 месяцев. Каждый модуль посвящен различным аспектам/проблемам создания контента и распространения его среди аудиторий.

Апрельский модуль является выездным (в т.г. лучшие редакции Вашингтона и Нью-Йорка) и предлагается лучшим слушателям по результатам работы в течение всего периода учебы.

Заявки принимаются с 7 сентября по 3 октября 2011 года включительно.

Для участия в открытом конкурсе апликанты должны предоставить следующие документы:

Заполненную аппликационную форму, в которой указывается уровень образования апликанта, его опыт и характер медийной деятельности, уровень владения компьютером и уровень знания английского языка.

Апликант должен предоставить письмо поддержки работодателя, в котором бы указывалось, что работодатель не против отсутствия работника на рабочем месте в течение его пребывания на учебе (на весь срок учебы – 8 недель в течение 8 месяцев).

Образцы цифровых творческих достижений (фотографий, аудио- или видеодостижений, блогов или сайтов), которые бы демонстрировали заинтересованность апликанта в цифровых технологиях.

11-12 октября 2011 года состоится тестовое задание, которое определит уровень знаний и владения журналистами навыками цифровых медиа.

18-19 октября 2011 года состоится собеседование с членами Приемной комиссии.

Начало учебы – 7 ноября 2011 года. Учеба на проекте бесплатная.

Напоминаем, что «Журналистика цифрового будущего» является совместным проектом фонда Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины» и Национального университета “Киево-Могилянская академия”. За 4 года существования 90 выпускников получили уникальные знания, которые способствовали их профессиональному и карьерному росту. 20 выпускников занимают сегодня должности главных редакторов, шеф-редакторов, руководителей медиа-холдингов. Инвестиции фонда «Развитие Украины» в проект уже превысили 1,5 млн. долларов США.

За более детальной информации обращайтесь: fdu.org.ua; j-school.kiev.ua