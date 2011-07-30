Введена пожизненная собственность на номер мобильного телефона

Министерство информационных технологий и связи Колумбии ввело с пятницы в стране право собственности на номера мобильных телефонов, сообщил журналистам глава ведомства Диего Молано Вега (Diego Molano Vega).

"Согласно вступившему в силу закону, теперь каждый колумбиец вправе бесплатно сменить оператора мобильной связи, сохраняя собственный телефонный номер на протяжении всей жизни", - цитирует РИА Новости.

По его словам, это не только удобно, но и выгодно потребителю, ведь поставщики услуг теперь будут вынуждены активно конкурировать в борьбе за такого "свободного" клиента, снижая цены и улучшая качество обслуживания. "После введения подобных правил в других странах стоимость телефонного разговора там снизилась уже в первый год на 30%", - добавил министр.

Ранее при смене обслуживающей компании владельцы мобильников лишались телефонного номера, ставшего уже привычным не только для них, но и для их друзей и близких.

Введение новой системы, включая соответствующую технологическую адаптацию, займет около года и обойдется операторам связи в 30 миллионов долларов. По оценкам экспертов, в настоящее время 900 тысяч колумбийцев готовы поменять обслуживающую компанию.

Всего в Колумбии 45,5 миллиона мобильников, пользующихся услугами пяти операторов связи.

Подобная система собственности потребителя на телефонный номер (как для мобильных, так и стационарных телефонов) впервые была введена в Гонконге и Финляндии, ныне существует более чем в 60 странах. В Латинской Америке она действует в Бразилии, Мексике, Перу, Эквадоре, вводится в Доминиканской Республике, Аргентине, Чили и Панаме.