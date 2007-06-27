Закончилось строительство крупнейшего в мире моста над морем (фото)
07:00, 27 июня 2007Наука и IT
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Шанхай стал ближе
В Китае закончено строительство крупнейшего в мире моста над морем длиной 36 км. Гигантская конструкция, окончание строительства которой было ознаменовано торжественной церемонией, перекинулась через залив Ханьчжоу, соединив Шанхай с промышленным центром Нинбо. Таким образом, путь, который ранее составлял около 400 км, теперь сократился до 80 км, передает Associated Press.
|Фото Reuters
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