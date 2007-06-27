Закончилось строительство крупнейшего в мире моста над морем (фото)

В Китае закончено строительство крупнейшего в мире моста над морем длиной 36 км. Гигантская конструкция, окончание строительства которой было ознаменовано торжественной церемонией, перекинулась через залив Ханьчжоу, соединив Шанхай с промышленным центром Нинбо. Таким образом, путь, который ранее составлял около 400 км, теперь сократился до 80 км, передает Associated Press.

Строительство моста началось в 2003 г., стоимость проекта составила около 1,54 млрд долл., значительная часть которых поступила от частных инвесторов. Данный проект является первым в истории Китая примером привлечения средств частных инвесторов для осуществления столь масштабного строительства транспортных коммуникаций. Движение по мосту будет открыто в 2008 г., сразу после завершения прокладки шестиполосного шоссе. Максимальная скорость движения автомобилей над морем составит 100 км/час.