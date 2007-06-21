Бойко снял гриф секретности с 9 урановых месторождений

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, являющийся главным государственным экспертом в этой сфере, разрешил снять гриф секретности с 9 урановых месторождений Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства топлива и энергетики Украины Наталья ШУМКОВА.

По ее словам, соответствующее разрешение было подписано министром еще в марте текущего года.

Согласно документу, ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» и «Кировгеологии» разрешалось произвести сверку и снять гриф секретности с документации по указанным месторождениям.

«Предприятиям для этого процесса было дано 2 месяца, и сегодня идет отчетность предприятий по выполненной работе и о том, какие ресурсы должны быть дополнительно привлечены к указанной работе», – сказала она.

Как сообщал УНИАН, Украина к 2030 году намерена нарастить добычу урана в 8,6 раза - с 0,8 тыс. до 6,4 тыс. тонн в год.

Справка УНИАН. На сегодняшний день Украина имеет 12 детально разведанных урановых эндогенных месторождений. По опубликованным данным (начало 2005 года), разведанные запасы урана в Украине составляют 131 тыс. тонн. Крупнейшие из них расположены в Кировоградском рудном районе.

Промышленную добычу урана в Украине осуществляет ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Желтые воды, Днепропетровская область). Кроме того, добычу урана планируется осуществлять ГП «Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд».

На украинских АЭС эксплуатируется 15 энергоблоков типа ВВЭР, суммарной установленной мощностью 13,8 ГВт. Для обеспечения их работы ежегодно необходимо около 2,5 тыс. тонн урана и 150 тонн комплектующих из сплавов циркония и нержавеющих сталей.

Спотовая цена на уран на прошлой неделе (11-17 июня) незначительно выросла - на 0,7% и по состоянию на 18 июня зафиксировалась на уровне 136 долл. за фунт U3O8.