В Севастополе состоялся форум Интернет-сообщества

В Севастополе состоялся I-й городской форум представителей Интернет-сообщества, инициированный коммунальным предприятием «Агентство экономического развития Севастополя».

Как передает корреспондент УНИАН, представители Интернет-ресурсов Севастополя высказали свои пожелания и замечания, обменялись мнениями о дальнейшей совместной работе, встретились с руководством города.

Выступивший на форуме председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ отметил, что мэрия ставит перед собой задачу наладить максимально тесное взаимодействие со средствами массовой информации для более полного и своевременного информирования жителей региона о работе, проводимой органами власти, местного самоуправления, вверенными им коммунальными предприятиями, организациями, структурами.

До сих пор, как считает В.САРАТОВ, в этой работе больше внимания уделялось телевидению и прессе. «Сегодня Интернет-ресурсы все больше отвоевывают информационное пространство, их аудитория растет с каждым днем. Поэтому назрела необходимость использовать возможности Интернета для налаживания не только информирования севастопольцев, но и для установления обратной связи между властью и населением региона», - отметил глава города.

В ходе работы форума директор КП «Агентство экономического развития Севастополя» Игорь ЗДОР презентовал проект «Электронной приемной» - сайт для прямого общения представителей власти, депутатского корпуса с жителями Севастополя, работа которой должна начаться уже через месяц.

Как сообщалось, решением Севастопольского городского совета №152 от 18 января 2010 года была принята Программа информатизации Севастополя, на осуществление которой предусмотрено 93 тыс. грн. Данной программой предусмотрена «Электронная приемная».