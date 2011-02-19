В Ливии отключен интернет

В Ливии в ночь на субботу, 19 февраля, был отключен доступ в интернет, сообщает AFP со ссылкой на американскую организацию Arbor Networks, занимающуюся отслеживанием трафика.

По данным Arbor Networks, доступ в Сеть в Ливии был перекрыт около 00:15 по Гринвичу - с этого момента организация зафиксировала резкое снижение входящего и исходящего трафика. Сайт правительства Ливии, по состоянию на 06:00, был недоступен.

В Ливии, напоминает Лента.ру, с 17 февраля проходят массовые демонстрации, участники которых требуют отставки Муаммара Каддафи, бессменно правящего страной с 1969 года.