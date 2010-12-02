Amazon.com прекратила предоставлять хостинг ресурсу WikiLeaks

Компания Amazon.com прекратила предоставлять услуги хостинга интернет-ресурсу WikiLeaks, который опубликовал на этой неделе 250 тысяч "закрытых" документов из переписки американских дипломатов, сообщает Reuters.

Такое решение компания приняла в связи с соответствующим запросом от председателя Комитета Сената США по национальной безопасности Джозефа Либермана, после того как стало известно, что WikiLeaks перевел свою базу данных на серверы американской компании.

Как отмечает Associated Press, WikiLeaks уже подтвердил сообщение об отказе компанией Amazon.com продолжить предоставлять хостинг. В связи с этим сайт был недоступен в течение нескольких часов, пока он вновь не "переехал" на свой предыдущий сервер в Швеции, от которого владельцы WikiLeaks вынуждены были ранее отказаться из-за массивных хакерских атак.

Как заявили представители WikiLeaks в своем блоге коротких сообщений Twitter, теперь база данных сайта будет переведена на серверы в Европе. "Серверы WikiLeaks на Amazon отключены. И это свобода слова в свободной стране! Прекрасно! Теперь мы потратим деньги, чтобы нанять людей в Европе", - приводит их заявление РИА "Новости".