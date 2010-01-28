ВМС США создали кибервойска

Военно-морские силы США 26 января 2010 года создали кибервойска, которые возглавил вице-адмирал Денби Старлинг II (Denby Starling II), сообщает Лента.ру со ссылкой на DefPro. Созданные CYBERFOR находятся в непосредственном подчинении у командования ВМС США и будут работать совместно со службой по информационной безопасности ВМС NETWARCOM.

В обязанности CYBERFOR входят криптографическая работа, информационная разведка, обеспечение информационной поддержки, защита от нападений через компьютерные сети и с использованием противником высоких технологий. Кроме того, новые войска получат в ведение и космические операции, которые будут осуществляться для поддержки ВМС США на суше и на воде.

Штаб-квартира CYBERFOR будет располагаться в штате Вирджиния на базе экспедиционных войск Литл Крик-Форт Стори (Little Creek-Fort Story).

Следует отметить, что противостояние информационным и кибератакам является одним из приоритетных направлений стратегии национальной разведки США, обнародованной в сентябре 2009 года. Хотя документ не указывает конкретных источников киберугрозы, однако ранее многие американские политики утверждали, что ими могут быть Россия и Китай.

В конце 2009 года президент США Барак Обама назначил на должность главного координатора политики в области кибернетической безопасности бывшего советника Джорджа Буша Говарда Шмидта. На новом месте Шмидт подчиняется заместителю министра национальной безопасности Джону Бреннану и сотрудничает с экономическим советом при президенте.