Очередное испытание ракеты Булава снова закончилось неудачей.

Как пишет "Российская газета", пуск был произведен в среду утром и до позднего вечера должностные лица Минобороны и Московского института теплотехники не комментировали состоявшиеся испытания и его результаты.

В свою очередь, газета "Ведомости" пишет, со ссылкой на осведомленный источник, что предположительно не сработала третья ступень ракеты. По его данным, первые две ступени отработали штатно, так что запуск даже можно считать "частично успешным". При предыдущих испытаниях не срабатывала уже первая ступень. Всего у Булавы было 12 испытательных пусков и лишь четыре из них были признаны "успешными", причем два - "частично".

Эхо Москвы