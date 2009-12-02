Microsoft бьется над проблемой «экрана смерти» в Windows 7
08:15, 02 декабря 2009Наука и IT
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Предыдущие системы – также под угрозой
Представители Microsoft подтвердили во вторник, что пытаются решить обнаруженную в новой операционной системе Windows 7 проблему «черного экрана смерти».
Возникновение подобной ошибки означает, что после входа в Windows 7 пользователь видит абсолютно черный экран.
В Microsoft заявили, что изучают сообщения, согласно которым причиной «экрана смерти» стало последнее обновление системы безопасности, выпущенное 10 ноября.
Предыдущие операционные системы Microsoft - Vista, XP и другие – также находятся под угрозой из-за обнаруженной «дыры».
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