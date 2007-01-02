Ford показал 8-цилиндровый седан на спирте (фото)

Компания Ford распространила первые фотографии концептуального седана Ford Interceptor, который будет официально представлен через несколько дней на автошоу в Детройте. Эта новинка, как и ожидалось, построена на модернизированной заднеприводной платформе спортивного купе Ford Mustang, а ее дизайн выполнен в стилистике больших 8-цилиндровых седанов, популярных в Америке в 60-е годы.

Под капотом Interceptor расположился пятилитровый двигатель V8 Cammer, который был позаимствован у спортивного подразделения концерна Ford - аналогичный мотор устанавливался на Mustang FR500C, участвовавшие в 2005 году в гонках Grand-Am Cup Championship. Его мощность составляет 400 лошадиных сил, а в качестве топлива он может использовать этанол Е-85 (спирт). В паре с этим мотором на концептуальный седан установлена шестиступенчатая механическая коробка передач.

Сам автомобиль отличается брутальным дизайном кузова, с высокой оконной линией, малой поверхностью остекления и длинным, практически горизонтальным капотом. Передняя часть Interceptor выполнена в стиле других, более ранних концепт-каров Ford и получила оригинальную решетку радиатора, разделенную на три части хромированными секциями.

Еще одна особенность концептуального седана - новая система четырехточечных ремней безопасности, которые затем могут появиться на серийных моделях Ford взамен современных трехточечных. По словам разработчиков, их новая технология лучше защищает пассажиров в случае аварии, но при этом никак не усложняет сам процесс застегивания ремней. Причем четырехточечными ремнями безопасности оснащены не только передние, но и задние сиденья Ford Interceptor.

Как сообщалось ранее, серийное производство аналогичной модели, по крайней мере под именем Mustang, компания Ford пока не планирует.