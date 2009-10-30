Литвин против цензуры в Интернете
00:02, 30 октября 2009Наука и IT
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Не было бы спроса, не было бы и "джинсы"
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выступает против цензуры в Интернете.
Об этом он сообщил, посещая Кременчуг Полтавской обл.
«Я категорически против этого. Это ничего не даст, так как высокая мораль должна начинаться с власти»,- сказал В.ЛИТВИН.
При этом спикер заявил, что в Интернете очень много заказных материалов и не всегда они справедливы. «Если бы не было заказов, то в сети Интернет не появлялось бы заказных материалов. Спрос диктует предложение», - считает В.ЛИТВИН.
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