Литвин против цензуры в Интернете

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выступает против цензуры в Интернете.

Об этом он сообщил, посещая Кременчуг Полтавской обл.

«Я категорически против этого. Это ничего не даст, так как высокая мораль должна начинаться с власти»,- сказал В.ЛИТВИН.

При этом спикер заявил, что в Интернете очень много заказных материалов и не всегда они справедливы. «Если бы не было заказов, то в сети Интернет не появлялось бы заказных материалов. Спрос диктует предложение», - считает В.ЛИТВИН.