Европа вложит 400 миллиардов евро в энергию солнца

Двенадцать европейских компаний начали реализацию плана, согласно которому они потратят 400 миллиардов евро на строительство солнечных электростанций в Африке и на Ближнем Востоке, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Построенные электростанции будут снабжать электричеством Европу, обеспечивая 15% ее потребности в электроэнергии.

В "солнечный" консорциум вошли такие крупные концерны как ABB и Siemens, а также энергетические компании E.On, RWE, банк Deutsche Bank, страховая компания Munich Re и другие. Разрабатываемый компаниями план получил название "Промышленная инициатива Desertec" (Desertec Industrial Initiative).

Согласно плану, солнечные электростанции будут также обеспечивать часть потребностей в электроэнергии тех стран, где будут построены. Названия государств, где будет вестись строительство, пока неизвестны. В октябре 2009 года будет создана комиссия, которая займется разработкой финансового плана Desertec и заключением межправительственных соглашений.