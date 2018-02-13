Марс – лишь прикрытие: Маск планирует накрыть Землю сетью скоростного Интернета (видео)

Ракеты многоразового пользования каждый раз делают дешевле доставку грузов на орбиту, что создает возможности для амбициозных проектов.

Илон Маск заявляет, что запуск мощнейшей ракеты Falcon Heavy является первым шагом к переселению людей на Марс. Но на самом деле Красная планета может быть лишь прикрытием для другого масштабного проекта.

Как говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1, бизнесмен хочет накрыть Землю сетью скоростного интернета, который будет дешевле любого мобильного.

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Ракеты многоразового пользования каждый раз делают дешевле доставку грузов на орбиту, что вызывает беспокойство у россиян, которые раньше на этом зарабатывали, а теперь подсчитывают миллиардные убытки.

«Примерно 90-100 миллионов стоит запуск российской ракеты-носителя «Протон», но сейчас они декларируют, что пытаются снизить где-то до 65-70 миллионов», – отметил председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко.

Со временем удешевление вывода в космос спутников и других грузов сделает возможным даже колонизацию других планет. Впрочем, эта перспектива – очень далека, говорится в сюжете.

Более близкой задачей Маска является низкоорбитальный Интернет – суперпроект, над которым работают одновременно развитые страны и корпорации мира. Задача – поднять и обеспечить синхронную работу тысяч небольших спутников, которые будут раздавать Интернет одинаково высокого качества как в Нью-Йорке, так и в самых отдаленных поселениях мира.

Ранее этот проект считался слишком ценным, однако запуском Falcon Heavy Маск все меняет. В борьбе за глобальную сеть он вырывается в лидеры, поскольку ракеты с возможностью дешево поднимать одновременно много спутников дают Маску все шансы получить мощную поддержку инвесторов.

Проект может быть реализован уже через несколько лет – от 2 до 4 тысяч спутников будет выведено на орбиту к 2020 году. Планируется, что в том же году проект принесет более 5 млрд доходов, а в 2025-м – до 35 млрд в год.