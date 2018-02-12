"Эта штука взлетела!": Маск эмоционально отреагировал на запуск Falcon Heavy (видео)

10:25, 12 февраля 2018
Наука и IT
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Журналисты сняли на мысе Канаверал исторические кадры с Илоном Маском /

Читайте также"Теслу" Маска внесли в базу объектов Солнечной системы NASAИсторические кадры были отсняты съемочной группой National Geographic. На видео видно, как предприниматель не мог сдержать эмоций от успеха.

«Охренеть, эта штука взлетела!», - воскликнул Маск. Спустя несколько мгновений, команда SpaceX выбежала на улицу из центра управления, чтобы своими глазами наблюдать за полетом.

«Посмотрите на это! Это невероятно!», - продолжал изобретатель.

Перед и после запуска Маск, как отмечается, подчеркивал, что успех Falcon Heavy дался нелегко.

Напомним, что 6 февраля частная космическая компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со стартовой платформы в штате Флорида до орбиты Марса. С помощью нее в космос был запущен старый автомобиль Tesla Илона Маска.

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Теги: #Маск#Фалкон Хеви