"Эта штука взлетела!": Маск эмоционально отреагировал на запуск Falcon Heavy (видео)

Основатель SpaceX не смог сдержать эмоций от успешного пуска своей ракеты.

В сети появилось видео, на котором запечатлена реакция основателя компании SpaceX и его команды на запуск ракеты-носителя Falcon Heavy.

Читайте также"Теслу" Маска внесли в базу объектов Солнечной системы NASAИсторические кадры были отсняты съемочной группой National Geographic. На видео видно, как предприниматель не мог сдержать эмоций от успеха.

«Охренеть, эта штука взлетела!», - воскликнул Маск. Спустя несколько мгновений, команда SpaceX выбежала на улицу из центра управления, чтобы своими глазами наблюдать за полетом.

«Посмотрите на это! Это невероятно!», - продолжал изобретатель.

Перед и после запуска Маск, как отмечается, подчеркивал, что успех Falcon Heavy дался нелегко.

Напомним, что 6 февраля частная космическая компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со стартовой платформы в штате Флорида до орбиты Марса. С помощью нее в космос был запущен старый автомобиль Tesla Илона Маска.