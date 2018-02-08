Новый рекорд в инстаграме: дочь Кайли Дженнер обогнала беременную Бейонсе по числу лайков (фото)
15:19, 08 февраля 2018Наука и IT
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Дженнер побила рекорд Бейонсе. Год назад певица опубликовала фотографию и объявила о своей беременности. Менее, чем за сутки снимок набрал семь миллионов лайков. Сейчас у него чуть больше 11 миллионов лайков.
REUTERS
Модель Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, 1 февраля родила дочку. Спустя неделю Дженнер опубликовала первую фотографию ребенка и побила рекорд инстаграма по количеству лайков.
На момент написания материала у снимка было почти 15 миллионов лайков. Дженнер также раскрыла имя дочки — Сторми Уэбстер (Уэбстер — фамилия отца ребенка, рэпера Трэвиса Скотта).
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Дженнер побила рекорд Бейонсе. Год назад певица опубликовала фотографию и объявила о своей беременности. Менее, чем за сутки снимок набрал семь миллионов лайков. Сейчас у него чуть больше 11 миллионов лайков.
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