Новый рекорд в инстаграме: дочь Кайли Дженнер обогнала беременную Бейонсе по числу лайков (фото)

Дженнер побила рекорд Бейонсе. Год назад певица опубликовала фотографию и объявила о своей беременности. Менее, чем за сутки снимок набрал семь миллионов лайков. Сейчас у него чуть больше 11 миллионов лайков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter