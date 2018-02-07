Кайли Дженнер впервые показала новорожденную дочь (фото)

Модель Кайли Дженнер рассекретила имя дочери.

Американская модель и младшая сестра звезды реалити-шоу Ким Кардашян Кайли Дженнер показала новорожденную дочь. Фото она опубликовала в Instagram.

"Сторми Уэбстер", – написала она имя девочки.

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Уэбстер – настоящая фамилия рэпера Трэвиса Скотта, отца новорожденной. Дженнер официально не является его супругой.

Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.