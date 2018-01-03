Ученые определили, кто пользуется большим спросом у мужчин — блондинки или брюнетки

Мужчинам больше нравятся блондинки, чем брюнетки. Таковы данные масштабного исследования, проведенного специалистами Аугсбургского университета в американском штате Миннесота.

Об єтом пишет Daily Mail.

Исследователи показывали 110 мужчинам фотографии повернутых к объективу спиной женщин со светлыми, черными волосами и шатенок. Как выяснилось, блондинок большинство представителей сильного пола посчитали более привлекательными и молодыми.

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Ученые объясняют это тем, что с возрастом волосы обычно темнеют, и более светлые выглядят более молодыми.

В то же время, большинство мужчин признались, что для брака и создания семьи скорее бы выбрали женщину с темными волосами и шатенок, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленны.