Пригодные для жизни планеты и iPhone: названы самые значимые открытия в сфере науки и технологий за 2017 год

Уходящий год можно в равной степени назвать как годом космоса, так и годом потрясающих прорывов в сфере технологий. Журналисты издания "Новое время" назвали самые значимые открытия в сфере науки и технологий за 2017 год.

1 место. Возможно, обитаемые планеты.

На сегодня астрономы обнаружили уже более тысячи экзопланет (так называют планеты, вращающиеся вокруг других звезд), но в большинстве случаев это откровенно “нежилые” объекты.

В феврале 2017 года американское космическое агентство NASA объявило об одной из важнейших находок в истории поисков экзопланет. Вокруг звезды TRAPPIST-1, красного карлика, расположенного на расстоянии 39 световых лет в созвездии Водолея, вращаются семь экзопланет. В отличие от большинства ранее открытых экзопланет, эти сопоставимы по размерам с Землей. По мнению ученых, как минимум на трех планетах в этой системе такие условия вполне могут возникнуть, то есть на них могут быть вода и кислород.

2 место. Big Falcon Rocket

Одним из самых громких технологических событий года стала новая разработка компании Space X - ракета-носитель многоразового использования и космический корабль.

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Система будет задействована для вывода грузов на земную орбиту и космического туризма, а также для скоростных дальних перелетов в пределах земной атмосферы (полчаса из США в Китай) и для создания лунной базы и начала колонизации Марса. На Марс беспилотная миссия с грузами отправится уже в 2022 году, обещает Маск. А первые люди полетят к Красной планете двумя годами позже.

3 место. Новый iPhone.

В 2017 году Apple выпустила сразу три новых смартфона, два из которых - iPhone 8 и iPhone 8 Plus - выступили во вполне традиционном для компании жанре (пара новых функций в старом дизайне). Но третья новинка - iPhone X - представляет собой именно ту революционную новинку, которую так давно ждали от компании ее фанаты. Гигантский экран без рамок и отказ от сканера отпечатков пальцев в пользу технологии распознавания лиц стали визитными карточками “десятки”. Как, впрочем, и феноменально высокая цена - от $ 999.

4 место. Супердинозавр.

Под конец 2017 года наступил праздник и на улице палеонтологов. В пустыне Гоби на юге Монголии было обнаружено огромное скопление останков динозавров в куске песчаной скалы. Среди них удалось найти останки прежде неизвестного вида, который получил название Halszkaraptor escuilliei. Это совершенно уникальный вид, который сочетает в себе черты лебедя, пингвина, крокодила и велоцираптора одновременно.

5 место. Квантовый компьютер.

Над созданием квантового компьютера ученые бьются уже довольно давно. Усилия в этой сфере прилагают практически все ведущие технологические компании. Ставки высоки - теоретически квантовые компьютеры будут намного мощнее существующих и буквально перевернут многие отрасли, связанные с вычислениями.

В 2017 году инженерам компании IBM удалось разработать квантовый компьютер с рекордными 50 кубитами, а также компания запустила первый в мире коммерческий квантовый компьютер, расположенный в “облаке”. Доступ к нему осуществляется удаленно - через интернет-сервис IBM. Теперь возможностями квантовых вычислений могут пользоваться ученые по всему миру.

Также в десятку важнейших открытий года вошли разведывательный беспилотный зонд к астероиду 16 Psyche, электрический грузовик и пр.

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Как сообщал УНИАН, вторая "Солнечная система" в космосе существует. Ученые NASA благодаря искусственному интеллекту смогли открыть новую планету в созвездии Дракона.