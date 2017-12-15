Большое открытие NASA: найден "близнец" Солнечной системы (видео)

Вторая "Солнечная система" в космосе существует. Ученые NASA благодаря искусственному интеллекту смогли открыть новую планету в созвездии Дракона.

Она стала восьмой в системе звезды Кеплер-90, говорится в сюжете ТСН. Утро.

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Это означает, что теперь ученые с уверенностью могут заявить, наша система не уникальна. В космосе существует по крайней мере еще одна с таким же количеством планет. Впрочем, вряд ли пригодных к жизни.

Открытая планета от Земли расположена на расстоянии двух с половиной тысяч световых лет. Температура на ней может составлять 427 градусов по Цельсию.

Распознать ее удалось благодаря специальной программе Google, которая способна проводить компьютерный анализ всех данных, полученных телескопом Кеплер.