Сегодня после заката над Землей взойдет "суперлуна"

С 17:49 3 декабря жители Земли смогут наблюдать суперлуние. В это время Луна достигнет наибольших видимых размеров за 2017 год.

Луна будет на 14% больше и на 30% ярче. Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год - 357 тыс. 495 км. В полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.

Читайте такжеНа Луне собираются обустроить космическую базу (видео)

Суперлунием называют астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние по времени совпадают с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Сегодняшнее суперлуние - первое из трех, которые произойдут в ближайшее время. Еще две "суперлуны" можно будет наблюдать 1 и 31 января. При этом суперлуние 31 января совпадет по времени с полным лунным затмением.

Как сообщал УНИАН, в октябре лунный аппаратом из Японии Kaguya обнаружил на Луне пещеру протяженностью 50 км, которая может обеспечить убежище для космонавтов в будущем.