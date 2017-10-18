На Луне нашли гигантскую пещеру, в которой смогут жить люди

Данные наблюдений, собранные лунным аппаратом из Японии Kaguya показали, что на Луне существует пещера протяженностью 50 км (30 миль), которая может обеспечить убежище для космонавтов в будущем. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований, пишет The Japan Times.

Пещера может защитить космонавтов от солнечного излучения и космических лучей, когда они будут строить базу для разведки, сообщает агентство.

Читайте такжеДревняя Луна оказалась похожей на Землю

Пещера, которая считается лавовой трубкой, образовалась около 3,5 миллиардов лет назад. Она находится под комплексом лавовых куполов, названных холмами Мариуса.

Сначала спутник на орбите Луны нашел отверстие диаметром и глубиной около 50 метров. Однако дальнейшие исследования района с помощью радиоволн обнаружили длинную лавовую трубку.