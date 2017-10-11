В Антарктиде образовалась гигантская загадочная дыра (фото)

В Антарктиде появилась дыра размером с озеро Верхнее в Северной Америке. Ученые из Торонтского университета в Канаде рассказали, что обычно дыры формируются близ границы льда и моря, но это образование появилось в результате каких-то неизвестных процессов, передает Motherboard.

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При этом, по словам исследователей, пока преждевременно говорить, что полынья в ледяном щите Антарктиды возникла из-за изменения климата. Однако уже известно, что образование дыры повлияет на конвекцию в море.

Ранее британские ученые распространили спутниковые снимки отколовшегося от ледника Ларсен-С айсберга А-68. На них видно, что оставшиеся трещины на леднике продолжают расти.