Дорога к Солнцу: зонд NASA подлетит на рекордно близкое расстояние к светилу (видео)

Аэрокосмическое агентство NASA презентовало зонд Solar Probe Plus, который в 2018 году отправится на Солнце.

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Космический аппарат будет кружить вокруг звезды на расстоянии 7 млн км. Температура там превышает 1 300 градусов по Цельсию. А уровни радиоактивного излучения зашкаливают.

Как сообщал УНИАН, координационный центр NASA получил последний сигнал от зонда Cassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна. Связь была потеряна, как и планировалось, 15 сентября около 14:55 по Киеву.