Apple научила Siri гуглить: вместо Bing теперь будет использоваться Google

Apple заменила поставщика поисковых сервисов Siri и Spotlight. Теперь, если пользователь захочет воспользоваться этими функциями на продуктах Apple, ему будут показаны результаты поиска в Google, а не в Bing, пишет Дождь со ссылкой на TechCrunch.

Браузер Safari на Mac и iOS уже используют поиск Google в качестве основного поисковика, благодаря многомиллиардной сделке между Apple и Google, которую стороны заключили в прошлой декаде.

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«Переключение на Google в качестве поставщика веб-поиска для Siri, поиска в iOS и Spotlight в Mac поможет этим сервисам поддерживать усточивый веб-поиск по умолчанию в Safari», — говорится в заявлении Apple.

В компании заверили, что корпорация поддерживает тесные отношения с Google и Microsoft и стремится создать наилучший для пользователей продукт.

Результаты поиска будут включают в себя обычные веб-ссылки, а также результаты поиска видео. При поиске изображений в Siri пока по-прежнему будет использована платформа Bing. Издание отмечает, что при поиске будут сразу загружаться видео с YouTube, который является дочерней компанией Google.

«Мы ценим наши отношения с Apple и с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с ним по многим направлениям, в том числе на Bing Image Search в Siri», – заявили представители Bing.

Bing — поисковая система, разработанная компанией Microsoft.