Голосовой помощник Siri вмешался в разговор во время пресс-конференции в Белом доме (видео)

О произошедшем сообщает газета The Guardian.

В тот момент, когда один из журналистов задавал вопрос о том, разочарован ли президент страны Барак Обама отсутствием поддержки со стороны Республиканской партии по вопросу ядерной сделки с Ираном, голосовой помощник на телефоне одного из присутствовавших в зале включился и ответил: «Простите, но я не понимаю, чего вы от меня хотите», передает Lenta.ru.

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Высказывание Siri вызвало смех аудитории. Такая формулировка является стандартной для голосового помощника и говорит о необходимости повторить вопрос или переформулировать его.