Голосовой помощник Siri вмешался в разговор во время пресс-конференции в Белом доме (видео)
17:07, 11 сентября 2015Курьёзы
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Голосовой помощник Siri, распознав вопросительную интонацию журналиста, прервал пресс-конференцию с представителем администрации президента США в Белом доме.
О произошедшем сообщает газета The Guardian.
В тот момент, когда один из журналистов задавал вопрос о том, разочарован ли президент страны Барак Обама отсутствием поддержки со стороны Республиканской партии по вопросу ядерной сделки с Ираном, голосовой помощник на телефоне одного из присутствовавших в зале включился и ответил: «Простите, но я не понимаю, чего вы от меня хотите», передает Lenta.ru.
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Высказывание Siri вызвало смех аудитории. Такая формулировка является стандартной для голосового помощника и говорит о необходимости повторить вопрос или переформулировать его.
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