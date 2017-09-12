Apple представила iPhone 8 и фантастический iPhone X: все подробности о новинках (фото, видео)

Американская корпорация Apple 12 сентября провела презентацию, на которой показала новое поколение айфонов и следующее обновление iOS под номером 11.

Презентация состоялась в новом кампусе Apple Park, а именно в конференц-центре, получившем название "театр Стива Джобса".

Среди главных новинок компании Apple - юбилейный новый iPhone X. В нем нет привычной для пользователей Apple кнопки "Home" - она стала виртуальной. Вместо этого появился Face ID – сканирование лица.

В Apple уверены, что шанс, что у случайного человека будет лицо, которое айфон примет за ваше — 1 к миллиону. Face ID работает с разными прическами, с очками и без, ваш любимый iPhone X узнает вас днем и ночью. Но, Face ID срабатывает, только когда вы смотрите на телефон.

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Расположение камер на тыльной стороне перешло в вертикальное положение. Двойная камера с двойной стабилизацией. Из IPS-матрицы компания перешла на OLED-дисплей. Сам iPhone практически стеклянный, ободок - стальная рамка.

Характеристики iPhone X: экран Super Retina диагональю 5,8 дюймов, OLED с разрешением 2436×1125, водонепроницаемость. В iPhone X можно будет отправлять 3D-эмодзи, которые будут повторять движения вашего лица.

Батарея iPhone X держится на 2 часа дольше, чем батарея iPhone 7. Также имеется беспроводная зарядка: можно положить на специальную платформу одновременно телефон, часы и наушники.

Цена iPhone X в США, как и прогнозировали, от 999 долларов. Доставка с 3 ноября. Память - 64 и 256 Гб.

Также, Apple представила новые смартфоны линейки iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В этих моделях компания решила все таки сохранить для любителей "классики" кнопку "Home".

Данные гаджеты оснастили сверхбыстрым бионическим чипом, и безрамочным OLED-дисплеем с диагональю 5,8 дюйма. Также новый смартфон имеет первый графический процессор GPU.

Камера айфона 8 значительно изменена. Фронтальная камера устройства получила большее разрешение. Камеры также оснащены новыми фильтрами цветов и так называемого белого шума.

Не забыли в Apple и о линейке своих часов. Так, Apple Watch Series 3 имеют две версии. Их также оснастили возможностью мобильной связи. Новый гаджет также поддерживает интернет, кроме того Siri в новом поколении гораздо быстрее своей предшественницы во 2-ом поколении.

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Также, в Apple Watch полностью изменили приложение для физических нагрузок, замеров пульса и сердцебиения. В продаже Apple Watch Series 3 для стран «первой волны» будут доступны с 22 сентября с LTE-модулем и без него. Цена составит от $399 и $329 соответственно.

Стоит отметить, что рекламный ролик о том, что 40 миллионов песен помещаются в новых Apple Watch Series 3 сняли в Украине на центральном вокзале.

Также была представлена новая версия телеприставки ​- Apple TV 4K, которая теперь поддерживает HDR-формат совместно с 4K-разрешением. Она работает на процессоре A10X - таком же самом, что стоит внутри последнего iPad.

4K-фильмы в iTunes будут стоить столько же, сколько их Full HD версии. А при покупке Apple TV 4K​ Apple бесплатно обновит все купленные ранее картины до 4K-формата. ​В продажу Apple TV 4K поступит 22 сентября.

Вместе с презентацией новых продуктов компания анонсировала и новую концепцию своих магазинов Apple Store, которые станут более учебными и социальными центрами. В Apple Store люди будут иметь возможность попробовать новые продукты, узнать о новых сервисах. Магазины Apple станут похожи на общественное пространство.