Европейские ученые отделили гомеопатию от медицины

Совет европейских академий наук, представляющий разные страны, подверг резкой критике гомеопатию и предупредил, что реклама и использование гомеопатических продуктов "может приносить большой вред", говорится в 12-страничном документе органа, идет речь в EASAC.

Совет суммировал результаты научных исследований, обзоров и даже парламентских отчетов, которые показали бесполезность гомеопатических средств.

Так, в нем приводится выдержка из отчета британского парламента, в которой подтверждается, что "системный обзор и мета-анализ окончательно продемонстрировал, что гомеопатические продукты работают не лучше, чем плацебо".

Важным пунктом европейского заявления стало утверждение о прямом вреде, который наносит гомеопатия потребляющим ее людям. Утверждение о безопасности гомеопатии - один из главных аргументов ее адептов.

"Использование гомеопатических средств пациентом может препятствовать поиску более подходящего, доказательно обоснованного медицинского лечения", говорится в документе.

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Кроме того, ее использование подрывает доверие людей к доказательной медицине, в случае, если «лечение» оказывается бесполезным.

На основе приведенных данных совет выдал рекомендации странам-членам Европейского Союза касательно рекламы и продажи гомеопатии.

Так, национальные организации здравоохранения не должны покрывать расходы на гомеопатические средства и практики "пока не будет продемонстрирована их эффективность и безопасность путем строгих тестов".

Кроме того, любые гомеопатические средства должны снабжаться описанием действующих веществ и концентраций, в которых они присутствуют.