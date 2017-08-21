Солнечное затмение 21 августа: как пережить и чего ожидать (видео)

В понедельник, 21 августа, в темноту посреди дня погрузятся 12 миллионов человек: полное солнечное затмение увидят жители американских штатов от Орегона до Южной Каролины. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Жители города Карбондейл в штате Иллинойс увидят самое длительное полное затмение - солнце будет закрыто Луной 2 минуты 41 секунду. Еще 200 млн человек смогут увидеть частичное затмение.

В Украине полное затмение состоится в 21:25 по киевскому времени. УНИАН проведет онлайн-трансляцию затмения на сайте и Facebook.

Как отмечает ТСН, затмения оказывают сильное влияние на подсознание, внутренний мир и психологическое состояние человека. Считается, что солнечное затмение больше влияет на самочувствие и поведение мужчин, а лунное – женщин. Чувствительнее всего к затмениям дети и пожилые люди.

Во время солнечного затмения возможны и проблемы с физическим здоровьем: головные боли, скачки давления, обострения хронических заболеваний.

Рекомендуется непосредственно день затмения, 21 августа, провести в спокойной обстановке и не совершать ничего необычного или рискованного.

Затмение будет происходить в 29-м градусе Льва, творческого знака зодиака, поэтому одна из главных тем затмения – творчество. Для людей творческих профессий, а также для сферы искусства, солнечное затмение 21 августа несет благотворное влияние, обещая период новых возможностей, вдохновения и раскрытия талантов.