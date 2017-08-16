Космический грузовик Dragon прибыл на МКС (видео)
Через месяц Dragon вернется на Землю с результатами экспериментов и отработанными материалами.
Грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию и успешно осуществил стыковку, сообщает NASA.
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14 августа в 19:31 по Киеву с мыса Канаверал компания SpaceX запустила многоразовую ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту Dragon. Это уже двенадцатый запуск «грузовика» в рамках программы снабжения МКС по контракту Commercial Resupply Services (CRS) с космическим ведомством США.
We caught a #Dragon! @Astro2Fish & @Astro_Paolo use @Space_Station#Canadarm2 to grab #Dragon vehicle at 6:52am ET https://t.co/mzKW5uDsTipic.twitter.com/dsrlsG1V0b— NASA (@NASA) 16 августа 2017 г.
В герметичном отсеке доставили 1652 кг груза. Среди прочего там будет оборудование для станции, продукты и вещи для экипажа, а также материалы для исследований. Кроме того, как сообщал канал CNN, на грузовике доставят суперкомпьютер Spaceborne Computer от Hewlett Packard Enterprise. Он может стать самым мощным, который когда-либо работал в космосе.
На борту станции корабль проведет примерно месяц. На Землю он вернется с результатами экспериментов и отработанными материалами. Миссия CRS-12 станет последней, где используют космический корабль Dragon первого поколения. В дальнейшем миссии хотят выполнять с помощью восстановленных капсул космического аппарата. А потом - со вторым поколением грузового корабля.
.@SpaceX#Dragon now moving at .02 meters per second toward station till it arrives 10 meters away for its capture. https://t.co/yuOTrZ4Jutpic.twitter.com/FM8KUi96V9— Intl. Space Station (@Space_Station) 16 августа 2017 г.
Разработанный компанией SpaceX космический корабль Dragon является единственным в мире космическим «грузовиком», который может вернуться с МКС обратно на Землю. Он может доставить на борт станции полезную нагрузку массой до 3310 кг, а обратно вернуться с 2500 кг грузов. Первый запуск корабля совершили в 2010 году, с тех пор SpaceX провела еще 13 запусков, 12 из которых были успешными.
Аварией завершился девятый полет корабля Dragon: ракета-носитель Falcon 9 разрушилась через 2,5 минуты после запуска. В самой SpaceX причиной неудачи назвали избыточное давление в баке с окислителем верхней ступени ракеты.
Издание отмечает, что носитель Falcon 9 входит в число наиболее экономичных ракет в мире. Сейчас стоимость запуска оценивается в 62 млн долларов. Однако цена может опуститься еще ниже в связи с реализацией концепции возвращается первой ступени.