Космический грузовик Dragon прибыл на МКС (видео)

Грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию и успешно осуществил стыковку, сообщает NASA.

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14 августа в 19:31 по Киеву с мыса Канаверал компания SpaceX запустила многоразовую ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту Dragon. Это уже двенадцатый запуск «грузовика» в рамках программы снабжения МКС по контракту Commercial Resupply Services (CRS) с космическим ведомством США.

В герметичном отсеке доставили 1652 кг груза. Среди прочего там будет оборудование для станции, продукты и вещи для экипажа, а также материалы для исследований. Кроме того, как сообщал канал CNN, на грузовике доставят суперкомпьютер Spaceborne Computer от Hewlett Packard Enterprise. Он может стать самым мощным, который когда-либо работал в космосе.

На борту станции корабль проведет примерно месяц. На Землю он вернется с результатами экспериментов и отработанными материалами. Миссия CRS-12 станет последней, где используют космический корабль Dragon первого поколения. В дальнейшем миссии хотят выполнять с помощью восстановленных капсул космического аппарата. А потом - со вторым поколением грузового корабля.

.@SpaceX#Dragon now moving at .02 meters per second toward station till it arrives 10 meters away for its capture. https://t.co/yuOTrZ4Jutpic.twitter.com/FM8KUi96V9 — Intl. Space Station (@Space_Station) 16 августа 2017 г.

Разработанный компанией SpaceX космический корабль Dragon является единственным в мире космическим «грузовиком», который может вернуться с МКС обратно на Землю. Он может доставить на борт станции полезную нагрузку массой до 3310 кг, а обратно вернуться с 2500 кг грузов. Первый запуск корабля совершили в 2010 году, с тех пор SpaceX провела еще 13 запусков, 12 из которых были успешными.

Аварией завершился девятый полет корабля Dragon: ракета-носитель Falcon 9 разрушилась через 2,5 минуты после запуска. В самой SpaceX причиной неудачи назвали избыточное давление в баке с окислителем верхней ступени ракеты.

Издание отмечает, что носитель Falcon 9 входит в число наиболее экономичных ракет в мире. Сейчас стоимость запуска оценивается в 62 млн долларов. Однако цена может опуститься еще ниже в связи с реализацией концепции возвращается первой ступени.