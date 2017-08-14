SpaceX отправляет на МКС ракету с "космическим грузовиком" Dragon (событие завершено)

Сегодня в 19:31 по Киеву с мыса Канаверал компания SpaceX запустит многоразовую ракету Falcon 9, которая выведет на орбиту грузовой космический корабль Dragon. 16 августа он должен стыковаться с МКС. Как пишет Naked Science, это будет уже двенадцатый запуск «грузовика» Dragon в рамках программы снабжения МКС по контракту Commercial Resupply Services (CRS) с космическим ведомством США.

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В герметичном отсеке доставят 1652 кг груза (с учетом упаковки). Среди прочего там будет оборудование для станции, провизия и вещи для экипажа, а также материалы для исследований.

Кроме того, как сообщал канал CNN, на грузовике доставят суперкомпьютер Spaceborne Computer от Hewlett Packard Enterprise. Он может стать самым мощным, который когда-либо работал в космосе. При этом в официальном пресс-релизе об этом не упоминается.

На борту станции корабль проведет примерно месяц. На Землю он вернется с результатами экспериментов и отработанными материалами.

Миссия CRS-12 станет последней, где используют космический корабль Dragon первого поколения. В дальнейшем миссии хотят выполнять при помощи восстановленных капсул космического аппарата. А затем - второе поколение грузового корабля.

Разработанный компанией SpaceX космический корабль Dragon является единственным в мире космическим «грузовиком», который может возвратиться с МКС обратно на Землю. Он может доставить на борт станции полезную нагрузку массой до 3310 кг, а обратно возвратиться с 2500 кг грузов. Первый запуск корабля осуществили в 2010 году, с тех пор SpaceX провела еще 13 запусков, 12 из которых были успешными.

Аварией завершился девятый полет корабля Dragon: ракета-носитель Falcon 9 разрушилась через 2,5 минуты после запуска. В самой SpaceX причиной неудачи назвали избыточное давление в баке с окислителем верхней ступени ракеты.

Издание отмечает, что носитель Falcon 9 входит в число наиболее экономичных ракет в мире. Сейчас стоимость запуска оценивают в 62 млн долларов. Однако цена может опуститься еще ниже в связи с реализацией концепции возвращаемой первой ступени.

В марте 2017 года SpaceX совершила первый повторный запуск уже использованной первой ступени Falcon 9. Ранее в компании заявили, что готовы дать 10% скидку заказчикам, которые решат воспользоваться ступенью, уже побывавшей в космосе. При этом, вероятно, в дальнейшем эта скидка может быть существенно выше.