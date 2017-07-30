СМИ узнали первые подробности о китайском беспилотном "убийце кораблей"

В Китае создают ударный беспилотный экраноплан, который, скорее всего, будут использовать как оружие против флота. Слухи о разработке, появившиеся в мае 2017 года, подтвердились, а первые технические детали опубликовало авторитетное военное издание Jane's 360, пишет Naked Science.

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Сообщается, что БПЛА CH-T1 создается силами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики. Длина экраноплана — 5,8 м.

"Спереди аппарат похож на обычную ракету: он имеет цилиндрический фюзеляж и головную часть, где, вероятно, находится радар. В задней части можно видеть V-образное хвостовое оперение. По бокам расположены небольшие крылья", - сказано в статье.

По имеющимся данным, максимальная взлетная масса CH-T1 составляет 3 тыс. кг. Однако масса прототипа, испытанного Китаем, меньше. Предлагается, что экраноплан получит турбореактивный или турбовентиляторный двигатель. Он будет развивать скорость более 800 км/ч, а высота полета составит от 1 до 6 м над морем. О перспективах серийного производства и сроках принятия на вооружение ударного БПЛА ничего не сообщается.

Издание отмечает, что пилотируемые экранопланы активно разрабатывали в СССР. Их, в частности, видели в качестве эффективного противокорабельного оружия. Сейчас сообщается о таком же предположительном назначении китайской разработки.