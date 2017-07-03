Лидер Китая рассказал, что его раздражает в отношениях со США

Лидер КНР Си Цзиньпин в понедельник, 3 июля, указал на "некоторые негативные факторы", которые возникли в американо-китайских отношениях после его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом. Встреча глав двух государств состоялась менее чем три месяца назад, как сообщает DW.

Заявление Си Цзиньпина последовало после телефонного разговора между ним и Дональдом Трампом, который состоялся в воскресенье, 2 июля. Китай недоволен тем, что США продают оружие Тайваню и наложили санкции на китайский Bank of Dandong за связи банка с Северной Кореей.

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Недовольство КНР усилило то, что 2 июля американский эсминец появился в 12-мильной зоне вокруг одного из спорных Парасельских островов в Южнокитайском море, которые Китай считает своими. В МИД КНР по этому поводу призвали США немедленно прекратить "провокацию" и заявили, что направили в район острова Трайтон боевые корабли и самолеты.

Во время разговора с Трампом Си Цзиньпин подчеркнул и на ожиданиях Пекина, что Вашингтон будет придерживаться политики "одного Китая". Эта политика регулирует официальные контакты с Тайванем, который Китай считает своей территорией.

В Белом доме заявили, что главной темой переговоров Трампа и лидера КНР была угроза со стороны Северной Кореи. Стороны также обсудили вопросы торговли, передает агентство Reuters.

Трамп также поговорил в воскресенье с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Ожидается, что президент США встретится с лидерами Китая и Японии на саммите G20. Саммит состоится 7-8 июля в Гамбурге.

Си Цзиньпинь и Синдзо Абэ во время переговоров с Трампом "подтвердили свою приверженность идее денуклеаризации (ядерного разоружения - Ред.) Корейского полуострова", - говорится в сообщении Белого дома.