Google "убил" "живой поиск"

Google отключил мгновенный поиск, при котором результаты появлялись параллельно с набором текста и менялись в зависимости от изменения запроса.

По словам представителя компании, более 50% поисковых запросов приходилось на смартфоны с другими способами ввода и экранами, передает TJournal.

"Учитывая это, мы отказались от "живого" поиска, чтобы сфокусироваться на разработке более быстрой поисковой машины для любых устройств", - заявил представитель Google.

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При наборе запроса пользователю предлагаются разные варианты, но он должен выбрать один из них, либо нажать Enter или "Поиск".

"Живой" поиск запустили в 2010 году. Он пытался "угадать" поисковый запрос пользователя и показывал результаты сразу же, как только начинался ввод текста. Они обновлялись автоматически, если пользователь продолжал вводить текст. Предложенные варианты отбирались на основе анализа поисковых запросов других пользователей и содержания страниц, проиндексированных Google.