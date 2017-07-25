В Дубае заказы на дом будут доставлять дроны

Новая технология доставки еды и персональных заказов с помощью беспилотных летательных аппаратов будет опробована в Дубае, передают "Русские Эмираты". В настоящее время проработкой нового умного сервиса занимаются эмиратская компания Space Autonomous Drones и американская Skycart.

Читайте такжеСервис летающего такси может появится в ОАЭКак ожидается, технология станет революционной для логистического сервиса: дроны будут доставлять товары из супермаркета, ресторана или запчасти в считанные минуты после заказа. Грузы весом не более 5 кг будут доставляться по всей территории ОАЭ.

Как ожидается, сервис будет запущен в 2018 году и первоначально будет опробован в шести районах Дубая. В настоящее время компания Space Autonomous Drones изучает возможности для сотрудничества с компаниями Emirates Post, Souq, DHL, Amazon, UPS, Aramex и Alibab Group.